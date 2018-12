Caravan in brand gezet in Twijzelerheide

Publicatie: ma 31 december 2018 21.24 uur

TWIJZELERHEIDE - Om 21.13 uur moest de brandweer uitrukken voor een caravanbrand in de Doarpstrjitte in Twijzelerheide. Bij aankomst van de brandweerlieden stond de caravan in vuur en vlam. De brandweer heeft de brand geblust.