Brand in stopcontact op woonboot in Drachten

Publicatie: wo 26 december 2018 19.24 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest op Tweede Kerstdag uitrukken voor een brand op een woonboot aan de Passchier Bollemanhaven in Drachten. De brandweer werd om 18.07 uur gealarmeerd.

Na aankomst van de brandweer werd duidelijk dat er brand was ontstaan in een stopcontact van de boot. Deze was inmiddels gedoofd. De brandweer heeft nacontrole uitgevoerd. Ze konden na een half uur weer terug naar de kazerne.