SC Twijzel heeft geen schuld aan dug-outdrama

Publicatie: do 20 december 2018 13.24 uur

LEEUWARDEN - Sc Twijzel heeft volgens de rechtbank in Leeuwarden geen schuld aan het dug-out drama in Twijzel op 21 mei 2014, waarbij de tienjarige Ysra de Bruin om het leven kwam. De voetbalclub kan niet worden verweten dat er geen maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er kinderen op de dug-out zouden klimmen, omdat niet voorzienbaar was dat het ongeval zou plaatsvinden, stelt de rechtbank.

Betonnen dakplaat

Tijdens een groot korfbaltoernooi van meerdere Friese basisscholen op het sportterrein in Twijzel waren een aantal kinderen op de dug-out geklommen. Door het gewicht van de kinderen schoof de betonnen dakplaat naar voren en stortte het bouwwerk in. De slachtoffers, vijf kinderen raakten gewond, waren onder de plaat terechtgekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) hield SC Twijzel verantwoordelijk voor het ongeval. De club was volgens het OM de partij die de dug-outs in onderhoud had. Het OM eiste een boete van 5000 euro, plus 5000 voorwaardelijk. Volgens de voetbalclub lag de verantwoordelijkheid bij de gemeente Achtkarspelen.

Boomtak op dug-out

In 2013 was tijdens een najaarsstorm een grote boomtak op de dug-out gevallen. Daardoor was een scheur in de zijgevel van de dug-out ontstaan. In de loop der tijd zou de toestand van de dug-out alleen maar verslechterd zijn. Het verwijt van het OM aan de voetbalclub was dat men geen actie had ondernomen om de schade te herstellen en de veiligheid van de dug-out te waarborgen. Officier van justitie Simone van der Werf verweet de vereniging ‘aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid en nalatigheid’.

Geen bijzondere zorgplicht

De sportclub heeft onderzoek gedaan aan de dug-out, door met een aantal personen aan de plaat te hangen en te wrikken. De conclusie was dat het dak veilig was: er was geen beweging in de dakplaat te krijgen. Het bestuur verkeerde na de inspectie in de veronderstelling dat de dug-out veilig was. De rechtbank stelt dat het handelen van de voetbalclub moet worden beoordeeld naar de maatstaf van het bestuur van een amateurvereniging. ‘De sportclub is geen professionele vereniging, maar bestaat uit vrijwilligers die geen specifieke juridische of bouwkundige kennis hebben. (…) Vanwege het gebrek aan een specifieke hoedanigheid heeft de rechtbank geen aanleiding gezien om aan te nemen dat op de sportclub een bijzondere zorgplicht rustte’, aldus de rechtbank.

Verantwoordelijkheid bij de gemeente

Raadsman Tjalling van der Goot betoogde tijdens de zitting al dat het Openbaar Ministerie (OM) de verkeerde partij had gedagvaard. De velden en dus ook de dug-outs waren eigendom van de gemeente. Van der Goot vond het onterecht dat de club zich voor de rechter moest verantwoorden. Het had op de weg van de gemeente gelegen om duidelijke afspraken te maken over het eigendom van de dug-out en waar de verantwoordelijkheid lag voor het onderhoud, vond Van der Goot. De rechtbank oordeelde dat de gemeente als eigenaar van de accomodaties 'in beginsel civielrechtelijk aansprakelijk is voor schade als gevolg van gebreken aan de dug-outs'. De gemeente heeft de aansprakelijkheid erkend en te kennen gegeven de schade te zullen vergoeden. De nabestaanden en families van de slachtoffers zijn teleurgesteld in de uitspraak. Zij zouden het OM hebben verzocht om in hoger beroep te gaan.