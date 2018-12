234 boetes uitgedeeld in Dokkum

Publicatie: ma 10 december 2018 19.27 uur

DOKKUM - De politie heeft maandagmiddag 234 bekeuringen uitgedeeld op de Hantumerwei in Dokkum. Alle bestuurders reden te hard in de 30 km-zone. Volgens de politie klagen veel mensen in de buurt vanwege de snelle autorijders. Het betreft een drukke doorgaande fietsroute waar bovendien twee scholen zijn gevestigd.

Er werden tussen 14.00 uur en 17.00 uur 899 passanten met een radarcontrole gecontroleerd. De hoogste snelheid betrof 64 km/u.