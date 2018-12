Eerste steen start nieuwbouw Toutenburg

Publicatie: ma 10 december 2018 18.30 uur

NOARDBURGUM - Een bewoner, een medewerker en een vrijwilliger hebben vrijdag de eerste stenen gelegd van de nieuwbouw van het zorgcomplex Toutenburg in Noardburgum. De nieuwbouw vervangt de huidige woonzorglocatie Nieuw Toutenburg en wordt gebouwd op hetzelfde terrein. De nieuwe locatie biedt straks intramurale zorg aan 120 bewoners met het Korsakov syndroom en gerontopsychatrische problematiek. De verwachting is dat de bewoners na de zomer in 2019 hun intrek nemen in Toutenburg.

Voorheen was het complex bekend als verpleeghuis voor dementerende ouderen. Al jaren worden er cliënten met het syndroom van Korsakov en gerontopsychiatrie gehuisvest. Met het plaatsen van de eerste stenen is het officiële startsein gegeven voor de nieuwbouw van de toekomstbestendige woonzorglocatie. Na afloop werd het feestelijke moment gezamenlijk gevierd met gebak.

Het nieuwe Toutenburg biedt straks plek voor 120 bewoners en bestaat uit 12 woonzorgunits. Elk unit heeft 10 appartementen en een buurtkamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De toekomstbestendige locatie biedt de bewoners moderne zorgfaciliteiten en eigentijdse woningen. Naast de woonzorgunits wordt er ook een werkgebouw gerealiseerd waar de activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (werk- en dagbesteding).

De huidige en toekomstige faciliteiten liggen in een groen en bosrijk gebied. Wanneer de bewoners eenmaal zijn verhuisd naar het nieuwe zorgcomplex, wordt de inmiddels verouderde locatie afgebroken. Hiermee komt er ook een eind aan een van de meest bijzondere zorglocaties in Friesland. Als eerste verpleeghuis in Nederland opende Nieuw Toutenburg in 1959 haar deuren voor ouderen met dementie.