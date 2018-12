Chef uit Boelenslaan wint internationaal zilver

Publicatie: ma 10 december 2018 10.49 uur

BOELENSLAAN - Gerben Land uit Boelenslaan heeft met een team van chefs zilver gewonnen tijdens de Culinary World Cup in Luxemburg. Met vijf andere koks uit het tienkoppige Culinary Team The Netherlands zorgde Land voor het dessert in de warme klasse.

Het prijswinnende dessert bestond uit een yoghurtmousse met limoencremeux, een vanille-kaneelsabayon en mango. 110 stuks van dit dessert dienden binnen zes uur geserveerd te worden. Het gerecht kreeg door de internationale jury zilver toebedeeld. Aan de competitie deden 42 landen uit de hele wereld mee. Gerben Land: "Net samar elkenien wit sulver te heljen op sa'n nivo, ik bin hiel grutsk op ús team."

Gerben Land is werkzaam als culinair adviseur bij Sligro Food Group en runt daarnaast samen met zijn vrouw B&B en theeschenkerij 't Landschap in Boelenslaan. Als kok reisde hij de hele wereld over. De medaille en de koksbuis waarin Land in Luxemburg in de keuken stond hebben een mooi plaatsje in de theeschenkerij gekregen en zijn daar te bewonderen. Het prijswinnende dessert is op aanvraag te proeven.