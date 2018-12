1e editie Muziek bij de Buren Drachten geslaagd

Publicatie: zo 09 december 2018 20.30 uur

DRACHTEN - In Drachten werd zondag de eerste editie van Muziek bij de Buren georganiseerd. Op meer dan twintig locaties in Drachten was live muziek te horen. Van een klein appartement tot een grote vila, allerlei mensen hadden hun woning opengesteld voor bezoekers.

Op iedere locatie trad een andere artiest op. Waar op de meeste locaties solo of duo acts waren was er op een van de locaties zelfs een heel popkoor. Alle artiesten traden vrijwillig op tijdens dit Drachtster huiskamerfestival. Wel stond er op iedere locatie een potje waarin bezoekers konden doneren om de kosten voor de organisatie van volgend jaar te dekken. Ook waren de bewoners vrij een potje neer te zetten voor de door hun gemaakte kosten voor drinken voor de gasten.

Muziek bij de Buren is een landelijk initiatief. Op zo’n twintig plaatsen in heel Nederland traden artiesten op in huiskamers. Het idee er achter is om lokale muziekanten een podium te bieden en bewoners te stimuleren om de deur voor elkaar open te zetten.

De drie organisatoren van de Drachtster versie van het huiskamerfestival kijken trots terug op de eerste editie. “Volgende jaar gaan we het zeker weer doen, maar dan willen we minimaal 50 huiskamers hebben waar optredens zijn”, aldus Maaike Liekelema van de organisatie.

FOTONIEUWS