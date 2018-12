Wereldlichtjesdag in Harkema

Publicatie: zo 09 december 2018 20.10 uur

HARKEMA - Zondagavond werd voor de vierde keer meegedaan met Wereldlichtjesdag in Harkema. Dit werd georganiseerd door uitvaartvereniging Memento Mori Harkema. De opkomst was bij het uitvaartcenturm was met zo'n 300 mensen boven verwachting. Bij de uitgang kreeg iedereen een kaars uitgereikt.

Te voet ging de grote stoet naar de begraafplaats die sfeervol was verlicht. Nadat de klok om 19.00 uur had geluid ging een ieder met de brandende kaars naar het graf van een geliefde. Wie iemand herdacht die niet in Harkema is begraven kon bij de rotonde de kaars plaatsen. Hierna ging de stoet weer terug naar het uitvaartcentrum en kon nog een kop koffie, thee of warme chocolademelk genuttigd worden.

FOTONIEUWS