Insluiper met Arabisch uiterlijk overlopen

Publicatie: zo 09 december 2018 16.09 uur

DRACHTEN - Een bewoner van een woning aan de Zwaai in Drachten heeft vrijdagnacht een man overlopen. Tussen 1.25 uur en 1.30 uur betrapte hij de insluiper. Deze sloeg op de vlucht in de richting van de Leidijk. De man was volgens de bewoner donker gekleed en had een Arabisch uiterlijk.

Er vonden in de dagen vooraf aan deze insluiping nog meer inbraken plaats in Drachten. Op donderdag 6 december werd een inbraak gepleegd in een woning aan de Theo van Doesburgstraat. Deze inbraak vond plaats tussen 18.28 uur en 18.38 uur en de politie liet weten dat het nog onbekend is wat de buit was.

Vrijdagavond was het tweemaal raak. Tussen 18.00 uur en 22.40 uur werd ingebroken in een woning aan de Burmanialaan in Drachten. Tussen 15.00 uur en 21.45 uur werd er ook ingebroken in een huis aan de Gagelpol in Drachten. Alle bewoners deden aangifte bij de politie.