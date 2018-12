Schoorsteenbrand in woonboerderij in Langezwaag

Publicatie: za 08 december 2018 21.15 uur

LANGEZWAAG - De brandweer rukte zaterdagavond om 20.50 uur uit voor een schoorsteenbrand in een woonboerderij aan de Hegedyk in Langezwaag.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen. De brand zit in het dak van de woonboerderij ter hoogte van de schoorsteen. De bewoners van de woonboerderij uit voorzorg de paarden, die in de schuur stonden, naar buiten gebracht.

In Langezwaag kon rond 21.40 uur het sein "brand meester" gegeven worden. Stichting Salvage zal gevraagd worden de bewoners te ondersteunen bij de nasleep van de brand.

