Overdekte Kerstmarkt in Twijzel

Publicatie: za 08 december 2018 20.36 uur

TWIJZEL - Dit jaar is de kerstmarkt in Twijzel voor het eerst op de zaterdag en de zondag.

Ook is de markt dit jaar voor het eerst volledig overdekt. De tent is prachtig versierd in Kerststijl. Er is een afwisselend aanbod van kramen, waarbij u kunt denken, aan heerlijke Rollades, Kleding, Schoonmaakartikelen, prachtige bloemstukken, woonaccessoires en vogeltaarten.

Ook kunt u prachtige nagels laten zetten of uw wenkbrauwen laten verven. Tijdens de markt is er van alles te zien en te beleven. Zo komt er een shanty koor en zijn is de Kerstman aanwezig. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten. De markt is beide dagen open van 14.00 tot 20.00 uur.

