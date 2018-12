Dokkumer rijdt onder invloed in zijn auto

Publicatie: za 08 december 2018 19.48 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige automobilist uit Dokkum is vrijdagavond door de politie in Leeuwarden aangehouden omdat hij onder invloed van drugs in zijn auto reed. Agenten zagen de man rond 21.35 uur rijden over de Amelandsdwinger. De bestuurder reed slingerend.

Op de Elzenstraat werd de Dokkumer staande gehouden voor een controle. Uit de auto kwam een wietgeur. Uit een speekseltest werd later duidelijk dat de 24-jarige man THC had gebruikt. Aan het bureau werd een bloedproef afgenomen. De verdachte kreeg tevens een rijverbod van 24 uren.