Poiesz haalt gebak uit winkels om stukjes plastic

Publicatie: vr 07 december 2018 11.52 uur

BURGUM - Poiesz supermarkten heeft aangekondigd per direct alle vers gebak en diepvriesgebak uit de winkels te halen. In de taart zijn mogelijk stukjes plastic terechtgekomen van de verpakking. Het gaat om gebak dat in de wit-oranje geblokte vensterdozen zit en dit gebak werd verkocht tot en met 5 december. Het gebak dat na deze datum is verkocht, is wel goed.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt de terugroepactie sinds vrijdag op haar website. Het gebak kan een gevaar opleveren voor de gezondheid, meldt de NVWA in het bericht.

Poiesz verzoekt haar klanten het gebak niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels waar zij het aankoopbedrag terug zullen ontvangen. Het consumeren van genoemde product kan een gevaar vormen voor de gezondheid.