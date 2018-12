Fietser gewond bij aanrijding met auto

Publicatie: vr 07 december 2018 11.34 uur

DRACHTEN - Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt nadat deze werd aangereden door een auto. Dit gebeurde op de kruising van de Torenstraat en Houtlaan in Drachten. Een ambulance is ter plaatse gekomen en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde toen de automobilist de Torenstraat wilde oversteken en de fietser over het hoofd zag. Een aanrijding was het gevolg waarbij de fietser op het asfalt viel. De elektrische fiets liep weinig schade op.