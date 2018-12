Verdieping van Warrenhove ontruimd na brand

Publicatie: do 06 december 2018 20.18 uur

DRACHTEN - De derde verdieping van woonzorgcentrum de Warrenhove aan de Warren in Drachten is donderdagavond rond 19.15 ontruimd. In een van de woningen lag een snijplank op het fornuis, wat veel rook veroorzaakte. Hierop werd besloten iedereen uit de woningen te halen.

De bewoners van de ontruimde woningen zijn opgevangen in de koffieruimte. Hier werden de bewoners door het ter plaatse gekomen ambulancepersoon gecontroleerd. De brandweer heeft de verdieping geventileerd.

