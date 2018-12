Man (29) opgepakt voor inbraken in voetbalkantines

BURGUM - De politie heeft maandag een 29-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel opgepakt op verdenking van inbraken in voetbalkantines. Het gaat om de voetbalkantines in Grijpskerk en Gerkesklooster in mei van dit jaar.

De politie kwam de man op het spoor dankzij een dna-match. De verdachte is maandag ingesloten en is dinsdag verhoord over zijn aandeel. De verdachte moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.