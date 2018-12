Theaterkerk Nes ontvangt subsidie voor verbouwing

Publicatie: do 06 december 2018 13.25 uur

NES (DONGERADIEL) - De Theaterkerk in Nes heeft deze week een subsidie van zo'n 150.000 euro ontvangen. Woensdag ontving Anke Bijlsma, directeur van de Theaterkerk, een cheque ter waarde van € 149.301,- van gedeputeerde Johannes Kramer. Het bedrag werd toegekend nadat er een zogenaamde Leader-subsidie was aangevraagd.

In maart 2017 sloot de Gereformeerde kerk in Nes de deuren omdat er nauwelijks nog kerkgangers waren. Dit past in een landelijke trend. Vele kerken zijn al niet meer in gebruik en in de komende 10 jaar verliezen nog eens circa 1100 kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie. Ongeveer 100 daarvan staan in Friesland.

Theatermaakster Anke Bijlsma woont in Nes. Vrienden van haar hebben een investeringsmaatschappij. Een jaar geleden kochten ze de leegstaande kerk en Bijlsma werd gevraagd het gebouw te exploiteren. Ze wil van het gebouw een theaterkerk maken. Om dit te kunnen realiseren, was geld nodig.

Met de Leader-subsidie is het geld er nu gekomen. De subsidie is voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van bepaalde plattelandsgebieden. Theaterkerk Nes ontving vrijwel het maximale bedrag. Bijlsma is er blij mee. "Een last van mijn schouders. Dit gaat enorm helpen bij de verbouwing. Én bij het bieden van iets bijzonders. De mensen moeten willen terugkomen. Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden."

Verbouwing

Kort na de bouwvakvakantie begon de verbouwing. Inmiddels is alle elektra vervangen, werd de kerkvloer geïsoleerd en is de preekstoel uit het gebouw verdwenen. Het 'lokaal' waar men vroeger na de dienst koffie dronk, werd geheel gemoderniseerd. Nu is het de 'horecaruimte'.

Begrafenisplechtigheden

Overigens heeft de oude kerk zijn oorspronkelijke functie niet gehéél verloren. Op verzoek van de dorpsbewoners worden er nog steeds begrafenisplechtigheden gehouden.

FOTONIEUWS