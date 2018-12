Huizen in Harkema tegen de vlakte voor nieuwbouw

Publicatie: do 06 december 2018 10.55 uur

HARKEMA - Aan het Dominee Tiesingaplein in Harkema worden momenteel twaalf oude woningen van WoonFriesland gesloopt. De huurwoningen zullen worden vervangen door 12 nieuwe huizen.

In de loop van 2019 wordt gestart met de nieuwbouw. Er komen opnieuw drie blokken van vier huizen. De oplevering is naar verwachting in de zomer van volgend jaar.