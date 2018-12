Verkeerschaos op A7 bij Drachten na kettingbotsing

Publicatie: wo 05 december 2018 17.23 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de snelweg A7 bij het klaverblad Drachten is net na 17.00 uur grote verkeerschaos ontstaan. De aanleiding hiervoor was een kettingbotsing die ter hoogte van Drachtstercompagnie (richting Groningen) plaatsvond. Vier auto's kwamen in botsing.

De hulpdiensten waaronder ook de brandweer van Ureterp werden gealarmeerd voor het ongeval. Het verkeer naar Groningen kwam helemaal 'vast' te staan omdat automobilisten aanvankelijk niet langs de ongeval-locatie konden rijden. Na aankomst van de hulpdiensten is de linker rijstrook vrijgegeven en verkeer kon stapvoets over deze rijstrook doorrijden richting Groningen.

Omstreeks 17.45 uur had de bergdienst de auto's weggesleept en kwam het verkeer mondjesmaat op gang. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om alles in goede banen te leiden.