Boom vliegt in brand door afsteken ratellinten

Publicatie: wo 05 december 2018 13.04 uur

DRACHTEN - Een boom aan de Noorderdwarsvaart in Drachten is woensdag rond het middaguur in brand gevlogen na het afsteken van ratellinten. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven.

De ter plaatse gekomen brandweer heeft de brand geblust en kon na vijf minuten weer terugkeren naar de kazerne. Het is onbekend wie het vuurwerk heeft afgestoken.

