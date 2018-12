Wethouder Haverkort legt functie neer

Publicatie: di 04 december 2018 17.31 uur

DRACHTEN - Per heden legt wethouder Roel Haverkort vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie neer, zo deelt de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Smallingerland mee.

De fractie van de PvdA Smallingerland dankt wethouder Haverkort voor zijn inzet, betrokkenheid en hetgeen hij heeft gerealiseerd. Wethouder Haverkort is wethouder vanaf november 2016 en was lijsttrekker bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. De komende tijd wordt door de fractie bekeken hoe in de opvolging van wethouder Haverkort kan worden voorzien.