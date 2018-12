VW Polo uitgebrand op De Boeg in Drachten

Publicatie: di 04 december 2018 00.25 uur

DRACHTEN - Op de parkeerplaats van een bedrijf aan De Boeg in Drachten is maandagavond rond 23.15 brand ontstaan in een auto. Ondanks dat de brandweer vlot ter plaatse was konden zij niet voorkomen dat de VW Polo grotendeels uitbrandde.

Vermoedelijk is de brand begonnen aan de voorzijde van het voertuig. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Er zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de brand.

