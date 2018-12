En zo neemt de gemeente Kollumerland afscheid

Publicatie: ma 03 december 2018 15.25 uur

KOLLUM - Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Kollumerland c.a. samen met de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel. Hiermee ontstaat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Daarom neemt de gemeente Kollumerland c.a. deze maand afscheid van haar inwoners met een scala aan activiteiten.

Vrijdag 14 december

Middagprogramma

Op vrijdag 14 december is het gemeentehuis aan de Van Limburg Stirumweg in Kollum nog een keer te bezichtigen voor publiek. Het oude pand Westenstein, onderdeel van het gemeentehuis kent een rijke historie. Tussen 14:00-17:00 uur is iedereen er van harte welkom. Om 14:00,15:00 en 16:00 uur verzorgen burgemeester Bearn Bilker en wethouder Jelle Boerema rondleidingen. Daarnaast zijn er ook maquettes te bewonderen van historische gebouwen in Kollumerland, gemaakt door de heer Zondervan.

Filmhuis en Museum Kollum

In het Kollumer museum, Mr Andrea is de vaste expositie te bezichtigen die veel laat zien over de historie van Kollumerland c.a.. In het Filmhuis draait doorlopend een film over historische gebeurtenissen in en rond Kollum. Er is een tentoonstelling van oude foto’s en films. Daarnaast exposeert Stichting Kunst Kollumerland schilderijen onder de naam: “Groetnis út Kollumerlân”. Dit is van 14.00 tot 17.00. Oostenburgstraat 2 in Kollum.

Avondprogramma in De Colle

Op vrijdag 14 december is er in De Colle in Kollum een gezellige avond vol muziek, cabaret en historie. Cultuur uit de gemeente Kollumerland. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:30 uur. Zo zijn er optredens van onder andere Nancy and the Sinatra’s, Lapwing, Carla de Bruine en de combo’s van de Wâldsang. Maar er zijn ook films en foto’s te bekijken uit het rijke archief van Kollumerland. Zo zijn er foto’s van de renovatie van de Ooster-en Westerdiepswal en is er een expositie over het 100-jarig bestaan van het Oranjecomité. De heer W. Huizinga vertelt verhalen uit de regio.

Onthulling gemeentelijk aandenken

Voor ieder dorp in de gemeente heeft de gemeente Kollumerland een speciaal vervaardigd aandenken gerealiseerd. Meer informatie hierover volgt in een apart bericht.

Zaterdag 15 december

Op zaterdag 15 december is het de beurt aan de dorpen in de gemeente Kollumerland.

De meeste dorpen hebben voor alle inwoners zelf een aantal activiteiten georganiseerd rond het afscheid van de gemeente. U vindt hieronder een overzicht:

Kollum

Van 16 november t/m 16 december is er in Gebouw Oostenburg in Kollum een expositie getiteld ‘Groetnis ût Kollumerlân’. Een expositie met schilderijen, tekeningen, beelden, fotografie, keramiek en poëzie. Deze expositie wordt georganiseerd door Stichting Kunst Kollumerland. Het gebouw is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13:00-17:00 uur.

Burum

In het dorpshuis Toutenburg aan de Meihuizenstraat is ’s ochtends tussen 10:00 en 12:00 uur een overzichtstentoonstelling van foto’s en video’s georganiseerd.

Het muziekkorps heet mensen bij de ingang van harte welkom met een vrolijke noot.

Westergeest

In Westergeest in MFC De Tredder is er vanaf 14:00 uur een expositie van Sikke Visser. Hij was de laatste bewoner van Fokkema’s Pleats. Daarnaast is er een doorlopende foto-expositie over de historie van Westergeest. Vanaf 16:00 uur is er live muziek.

Kollumerpomp

In dorpshuis Het Trefpunt aan de Foijingaweg in Kollumerpomp is om 20:00 uur een gezellige avond voor inwoners. Tijdens deze avond is er een foto expositie van historisch Kollumerpomp te bezichtigen.

Kollumerzwaag/Veenklooster

In dorpscentrum De Trije Doarpen wordt een film vertoond. Oude beelden van Kollumerzwaag en Veenklooster. U bent van harte welkom van 13:00-17:00 uur.

Warfstermolen

In dorpshuis De Warf wordt tussen 15:00-18:00 uur een foto-en filmtentoonstelling georganiseerd.

Munnekezijl

In Munnekezijl is een foto-wandelroute georganiseerd. Er zijn oude ambachten, oud Hollandse spelen, er is een traditionele bruiloft en er worden oude films vertoond. Het dorp Munnekezijl wordt geheel in Dickens-stijl omgetoverd. U bent van harte welkom tussen 16:00-21:00 uur in het centrum van Munnekezijl.

De Triemen

In De Triemen wordt vanaf 20:00 uur in verenigingsgebouw De Bazuin een feestavond georganiseerd. De activiteiten staan in het teken van het afscheid van de gemeente.

Aldwâld

In MFC Hústerwâld in Aldwâld worden op 15 december vanaf 15:00 uur diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Het thema: “Aldwâld, ús lûd op de grins fan romte en wâlden”. Voor de kinderen is er een knutselprogramma en in de bibliotheek worden sprookjes verteld. Voor de volwassenen is er een programma waarin wordt gesproken over het feit dat de gemeente Kollumerland c.a. opgaat in Noardeast-Fryslân. Dit wordt op muzikale wijze afgesloten.