Drachtster slaat toekomstige echtgenote: werkstraf

Publicatie: ma 03 december 2018 11.00 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe had een Drachtster (45) zijn partner geslagen. De eerste keer was op 10 mei, toen hij zijn vriendin een paar klappen gaf terwijl ze in de auto zat. Volgens de Drachtster trok de vrouw de portier dicht terwijl hij nog tussen de deur en de auto stond. De tweede keer was op 30 juli, toen gebeurde het in de keuken van de woning van het stel in Drachten. Van die keer kon de Drachtster zich niets meer herinneren.

Tegen de politie had hij gezegd dat hij tien tot twintig flessen bier had gedronken. Politierechter Marc Brinksma vroeg zich af of er wellicht een verband was tussen de alcoholinname en de agressieve uitspatting. Volgens de Drachtster moest er iets in zijn drinken hebben gezeten wat er niet in thuishoorde. Hij vermoedde dat het voor zijn vriendin bestemd was. Zij had verklaard dat de verdachte haar twee keer hard had geslagen. ‘Ze heeft wel meer dingen verdraaid’, zei de Drachtster.

De gewelddadige incidenten hadden niet geleid tot een relatiebreuk. Integendeel, het stel is inmiddels getrouwd. Ze hebben begeleiding van Fier. Brinksma vond het toch wel belangrijk dat de Drachtster ook contact hield met de verslavingszorg. De rechter plaatste de man onder toezicht van die instelling. Dat zou ook kunnen betekenen dat de Drachtster zich moet laten behandelen. Hij kreeg een werkstraf van 40 uur opgelegd, in combinatie met een voorwaardelijke celstraf van twee weken.