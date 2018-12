Wierum staat stil bij zeeramp van 125 jaar geleden

Publicatie: zo 02 december 2018 11.03 uur

WIERUM - Het is 125 jaar geleden dat op de Waddenzee bij Wierum 22 vissers in een sneeuwstorm om het leven kwamen. Inwoners van Wierum legden zaterdag bloemen op de zeedijk ter nagedachtenis aan de slachtoffers.



Op de dijk staat een monument voor de ramp in 1893. Hoewel het al lang geleden is, blijft het verhaal in Wierum nog altijd actueel. Generaties zijn opgegroeid in families waarvan vissermannen omkwamen op zee.