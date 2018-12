Uurlang geen verlichting op straat in veel dorpen

Publicatie: za 01 december 2018 17.19 uur

DRACHTEN - In een groot deel van Noordoost Friesland is zaterdagmiddag de straatverlichting niet aangegaan na zonsondergang. Van Bakkeveen tot Burgum, van Drachten tot in Gorredijk en van Oentsjerk tot in De Westereen.

Opvallend was dat in sommige straten de straatlantaarns wel werken terwijl andere straten gehuld bleven in het donker. Rond 17.25 uur gingen de lichten op de meeste plekken alsnog succesvol aan.

De oorzaak van de storing is onbekend.