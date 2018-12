Auto in brand door kortsluiting in subwoofer

Publicatie: za 01 december 2018 10.54 uur

BEETSTERZWAAG - Bij Beetsterzwaag is vrijdagavond brand ontstaan in auto die reed op de Gerdyksterwei. De twee inzittenden zagen rook uit de kofferbak komen en zetten de auto aan de kant.

Nadat de heren de brandweer hadden gealarmeerd, hebben ze zelf met modder en water het beginnende brandje geblust. De brandweer werd eerst nog naar de verkeerde locatie gestuurd, maar toen ze eenmaal ter plaatse kwamen hebben ze een nacontrole uitgevoerd. Daarna is de auto in de berm geduwd.

De brand is ontstaan door kortsluiting in de subwoofer die in de kofferbak stond. Door de brand raakte de auto dermate beschadigd dat deze door een berger opgehaald moest worden.