Voormalige bakkerswinkel plat voor nieuwbouw

Publicatie: vr 30 november 2018 15.50 uur

BURGUM - De voormalige bakkerswinkel aan de Schoolstraat (tegenover 't Luifeltje) in Burgum is vrijdag tot de grond toe gesloopt. In de afgelopen weken werden er al voorbereidende werkzaamheden verricht voor de sloop.

Nadat de bakkerswinkel de deuren sloot, was de wereldwinkel nog jarenlang gevestigd in het pand. Op een zeker moment kwam het pand (de winkel en woning) te koop te staan en het verkocht in 2016.

De winkel en woning zullen nu plaatsmaken voor nieuwbouw. Zo spoedig mogelijk wordt gestart met de nieuwbouw. Op de begane grond zullen twee of drie winkeltjes worden gerealiseerd. Op de eerste en twee verdieping verrijzen in totaal 10 huurappartementen. Het worden duurzame woningen zonder gasaansluiting en met zonnepanelen. Ook zal het gebouw worden voorzien van een lift. Bewoners kunnen achter het gebouw parkeren.

Naar verwachting zal het nieuwe gebouw eind 2019 worden opgeleverd. Mensen die geinteresseerd zijn in de huurappartementen kunnen contact opnemen met Link Makelaars.

