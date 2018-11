Koninklijke Onderscheiding voor Jan Klaas Dijkstra

WIJNJEWOUDE - De heer Jan Klaas Dijkstra (1935) uit Wijnjewoude is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke voetbalvereniging ODV.

Op zijn dertiende werd de heer Dijkstra lid van voetbalvereniging ODV, wat betekent dat hij dit jaar al 70 jaar aan ODV is verbonden. Dijkstra is maar liefst 40 jaar spelend lid van de vereniging geweest. Van 1966 tot 1984 was hij bestuurslid. Tijdens deze periode is het huidige clubgebouw van ODV gerealiseerd. Dijkstra heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd doordat hij er zelf aan heeft mee gebouwd. Daarnaast was Dijkstra jarenlang beheerder en gastheer van de kantine. Tot op de dag van vandaag regelt hij nog steeds iedere week de bestellingen voor de kantine en maakt hij deel uit van de klusploeg. Iedere donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur komt de ploeg bij elkaar voor werkzaamheden aan het gebouw en de materialen.

Met deze onderscheiding werd de heer Jan Klaas Dijkstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat deed burgemeester van Selm tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de klusploeg van voetbalvereniging ODV in Wijnjewoude.