Lintje voor Martinus Hiemstra uit Ternaard

Publicatie: vr 30 november 2018 11.53 uur

DOKKUM - De heer Martinus Hiemstra (71) uit Ternaard ontving donderdagmiddag een Koninklijke Onderscheiding. Hiemstra werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Dongeradeel. Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Dongeradeel met de gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot gemeente Noardeast-Fryslân.

De heer Hiemstra was raadslid voor het CDA van 2 mei 2002 t/m 14 maart 2006. Van 5 december 2008 t/m 27 maart 2009 en van 11 maart 2010 t/m 31 december 2018. De heer Hiemstra kreeg de Koninklijke versierselen uitgereikt door waarnemend burgemeester Magda Berndsen van de gemeente Dongeradeel.

