Opening van vogelkijkhut in Twizelermieden

Publicatie: vr 30 november 2018 09.57 uur

TWIJZEL - Wethouder Margreet Jonker van Achtkarspelen opende woensdag de vogelkijkhut Skiertsjilling in de Twizelermieden. Naast het Simkepaad en het nieuwe fietspad verbindt de vogelhut het gebied in de Twizelermieden met elkaar.

De nieuwe vogelkijkhut is vernoemd naar de Skiertsjilling (Zomertaling) een zeldzame eendensoort die in het gebied broed. De Skiertsjilling bevindt zich nabij de kruising van de Alde Dyk met De Miedwei en is bereikbaar via een houten vlonder die over het water loopt.

Simkepaad

Het Simkepaad vernoemd naar schrijfster en dichteres Simke Kloosterman verbindt Tsjerkebuorren met Sansleat en sluit aan op het laarzenpad langs de Bootsma Poel. Hierdoor is het mogelijk om een rondje om Twijzel te lopen.

Fietspad

Het nieuwe fietspad loopt vanaf de Miedwei langs de Sansleat naar De Njoggen Âlde Mantsjes. Het fietspad en het Simkepaad zorgen voor een beter ontsluiting van het gebied. Het knooppuntennetwerk wordt momenteel aangepast door de Marrekrite waardoor de nieuwe paden binnenkort gemakkelijk te vinden zijn.

Het project is gestart op initiatief van Plaatselijk Belang Twijzel en in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Gemeente Achtkarspelen uitgevoerd. Er is een subsidie ontvangen van de provincie (Mienskipsfonds). De nieuwe voorzieningen moeten een impuls geven aan recreatie, toerisme en de natuurbeleving in de Twizelermieden.