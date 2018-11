Poging tot inbraak bij Juwelier De Slag

Publicatie: vr 30 november 2018 09.49 uur

URETERP - Er is deze week een poging tot inbraak gedaan bij Juwelier De Slag aan het Selmien-West in Ureterp. Er is aangifte bij de politie gedaan.

De poging tot inbraak vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag tussen 0.30 uur en 8.30 uur. Men probeerde via het dak binnen te komen maar sloeg op de vlucht doordat het alarm afging.