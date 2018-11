Overheidsbv komt ondanks spoeddebat

Publicatie: do 29 november 2018 08.10 uur

DRACHTEN - SP, D66, CDA, Smallingerlands Belang en ChristenUnie hebben dinsdagavond met een spoeddebat het niet voor elkaar te kregen de oprichting van een overheidsbv voor WMO-taken voorlopig stil te leggen. Een speciale motie die daartoe op riep kreeg onvoldoende steun. Reden voor het ongenoegen is dat de raad invloed in de organisatie wil houden, maar dit blijkt publiek- en privaatrechtelijk onmogelijk.

De partijen zijn verontwaardig dat altijd is voorgehouden dat de raad door de statuten invloed kon houden in de overheidsbv. Nadat de speciale werkgroep hier van op de hoogte werd gesteld, heeft zij haar opdracht teruggegeven aan de raad. "Dringend verzoek aan het college was om de invloed van de raad op en in de BV op alle fronten maximaal te borgen in de statuten kan op geen enkele wijze ingewilligd worden. Wij dragen het college op het besluit tot het oprichten van een overheidsbv te heroverwegen en een vorm te kiezen waarbij de raad wèl op alle fronten het volledige stuur houdt over de zorg in de gemeente Smallingerland", verklaart fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP.

"Scenario's als bij Caparis en FUMO zijn een nachtmerrie voor de raad", vult Meine Hofman van SmallingerlandsBelang aan. "Nieuwe informatie kan leiden tot nieuwe besluiten. Nu doorgaan omdat we de weg al zijn geslagen lijkt me onverstandig", motiveert CDA’er Carin Ponne het aanvragen van een spoeddebat. "Ik heb niet een kanskaart om te bepalen wat we nu gaan doen, maar wij vinden wel dat we het besluit moeten heroverwegen", aldus raadslid Roy Postma van D66.

Opvallend was dat collegepartij ELP, die ook in de werkgroep steeds kritisch is geweest op de overheidsbv, zich nu afzijdig hield. D66'er Postma noemde het ‘een blamage’ dat de ELP, nu het in de coalitie zit, ineens niet haar verantwoordelijkheid wil nemen. "Dat is vandaag keihard duidelijk geworden." Raadslid Douwe van Drogen van de ELP wilde vooral niet opnieuw discussies voeren, die al eerder zijn gevoerd. "Er is een besluit genomen. We gaan geen andere koers varen."

Wethouder Roel Haverkort trok in het debat wel het boetekleed aan vanwege het proces. "We zijn twee jaar bezig geweest om zorg en dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. Een ingewikkeld en soms frustrerend proces. Ook het college was in de veronderstelling dat de invloed van de raad via de statuten geregeld kon worden. Dat bleek complexer dan gedacht. Nu liggen er concept-statuten die volledig voorbij gaan aan de vraag van de raad. Daarvoor mijn welgemeende excuses. Je zit in een rijdende trein. Als we toen wisten wat we nu weten hadden we zeker dingen anders gedaan. Dat is het proces. Als we inhoudelijk kijken is de vraag ‘Hoe nu verder?’. De positie van de raad is nu maximaal geborgd. Ik durf zelfs te beweren dat je met een interne verzelfstandiging, u niet meer invloed heeft dan u nu krijgt."

Andere politieke fracties lieten weten om door te pakken ‘in het belang van de jeugdzorg en de gebiedsteams’. Een soort ‘inlegblad’ over bepaalde bevoegdheden is voor de raad het maximaal haalbare, aangaande haar invloed. FNP’er Durk Oosterhof denkt dat heroverwegen grote consequenties heeft. Hij kreeg wel steun voor een soort ‘motie van afkeuring’. "We sprekke út dat it proses om te kommen ta in Oerheids BV fier ûnder de mjitte west hat en lang net foldocht oan wat yn it haadlinenakkoard ferwurde is omtrint de iepen bestjoerstyl, dy’t de kolleezjepartijen foar eagen stiet."