Vogeltentoonstelling in Surhuisterveen

Publicatie: do 29 november 2018 06.42 uur

SURHUISTERVEEN - Ook dit jaar organiseert Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. haar jaarlijkse tentoonstelling in de Lantearne in Surhuisterveen. Vanaf donderdag 29 november zal er weer een keur aan vogels in de schitterend ingerichte zaal te bewonderen zijn. Bezoekers kunnen onder andere kanaries, grasparkieten, kake- toes, grote en kleine Australische parkieten en verschillende soorten tropen en papegaaien bekijken.

Dit jaar wordt wederom een zogenaamde bijzondere tentoonstelling georganiseerd, wat betekent dat een ieder die lid is van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV), zijn vogels mocht inzenden. Dit heeft dan ook tot een leuk inzendersveld geleid, met een grote diversiteit aan vogels.

Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. nodigt bezoekers uit om op één van deze dagen een bezoekje te brengen aan de Lantearne in Surhuisterveen. De vereniging heeft ongeveer vijftig leden en organiseert elk jaar leuke activiteiten.

Voor meer info: kijk op website www.vogelverenigingsurhuisterveen.nl

De tentoonstelling is voor bezoekers geopend op: donderdag 29 november van 19.00 tot 22.00 uur, vrijdag 30 november van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag 1 december van 10.00 tot 12.00 uur.

