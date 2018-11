Vrouw gestoken bij haar woning in Drachten

Publicatie: wo 28 november 2018 21.38 uur

DRACHTEN - Een 31-jarige vrouw uit Drachten is dinsdagnacht gewond geraakt toen ze werd overvallen bij haar woning aan de Torenstraat. De vrouw stond omstreeks 0.05 uur bij haar auto toen ze door een man werd vastgepakt. De man rukte een tas van haar schouder. Daarna werd ze gestoken met een onbekend voorwerp. De dader sloeg met de tas op de vlucht over de Torenstraat in de richting van het centrum van Drachten.

De politie laat weten dat het gaat om een blanke man van ongeveer 40 jaar oud. Hij had een fors en breed postuur, was 1.80 meter lang en had een stoppelbaardje. Hij droeg een spijkerbroek met donkere sportschoenen. De gestolen tas betreft een kleine donkere sporttas.

De vrouw is aan haar steekwond behandeld in het ziekenhuis en mocht het ziekenhuis gelukkig snel weer verlaten. De politie is dringend op zoek naar getuigen.