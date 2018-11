Dorcas mag geen winkel openen op industrieterrein

Publicatie: wo 28 november 2018 18.26 uur

DRACHTEN - De aanvraag voor het vestigen van een kringloopwinkel van Dorcas in Drachten is door de gemeente Smallingerland vooralsnog afgewezen. De ideële organisatie had twee locaties op een bedrijventerrein op het oog, maar de gemeente staat detailhandel buiten het kernwinkelgebied niet toe.

"Dorcas heeft een sympathieke formule, maar de beoogde locaties sporen niet met de uitgangspunten van de gemeente. We zoeken nu nog naar een passende oplossing", gaf wethouder Eric ter Keurs als antwoord op vragen van raadslid Hans Doddema van CDA Smallingerland.