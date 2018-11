Waar zijn de kampers welkom?

Publicatie: wo 28 november 2018 18.22 uur

DRACHTEN - Naar schatting twintig jaar wachten de woonwagenbewoners in Drachten op uitbreiding van het aantal standplaatsen. Antonio Corpier, die namens de groep woordvoerder is, vertelde dinsdagavond aan de gemeenteraad van Smallingerland dat de wachtlijst langer en langer wordt en sommigen al meer dan achttien jaar wachten. Maar waar kunnen ze naar toe? Op 11 december moet het besluit vallen.

De huidige plek aan de Wetterwille is te klein. In de Drachtster wijken, die eerder als mogelijke locaties in beeld kwamen, zitten ze er niet om te springen. Volgens Corpier ook vooral omdat er veel vooroordelen over de woonwagenbewoners bestaan. "In sommige gevallen zelfs discriminatie." Als er een locatie is gekozen wil hij zo snel mogelijk in gesprek met de bewoners om 'heen en weer begrip voor elkaar te krijgen'. "Er is te weinig bekend over onze cultuur. Het is echt een stuk onbekendheid." Maar eerst moet de gemeente een besluit nemen. "Omdat veel beloftes in het verleden niet zijn nagekomen, zijn sommigen het vertrouwen al verloren."

Volgens de woordvoerders van de wijken is er niet sprake van vooroordelen, maar zowel in Vrijburgh en Fennepark staan ze niet om de standplaatsen te springen. Argumenten als onvoldoende mogelijkheden voor verkeersontsluiting worden op tafel gelegd. In Vrijburgh is bovendien al een locatie voor geestelijke gezondheidszorg en ligt de komst van een campus voor speciaal onderwijs op stapel. "Wij laten al zien dat we heel open zijn. Opgeteld vinden wij extra woondoelgroepen met een hele specifieke wensen en eisen in onze wijk niet een logische keus en geen goede stap", aldus Jan Aalberts van de wijkraad. "Fennepark is geen goede locatie vanwege de ontsluiting en de verschillende woongroepen die er al zijn en zo op een grote bult gegooid lijken te worden", aldus Henk Mulder.

Volgens Corpier is het momenteel zo dat de helft van de woonwagenbewoners het liefste in Drachten blijft, ook vanwege de naar schoolgaande kinderen. De andere helft ziet een terugkeer naar Drachtstercompagnie ook wel zitten. Om beweging te krijgen in de zaak werd het voormalige kamp aan de Kromme Wyk recentelijk nog bezet genomen. "De spanning stijgt onder de bewoners. De maat is vol", verklaart Corpier. Drachtstercompagnie geeft een vertrouwd gevoel. "Wij voelen ons daar welkom. Nog nooit zijn we daar gediscrimineerd. Het is ook de plek waar we zijn opgegroeid", las bewoner Maria Wolters voor uit een brief.

Voorzitter Jolanda van den Berg van dorpsbelang Drachtstercompagnie stelt ongeveer tweederde van de bewoners zich positief of neutraal heeft uitgelaten over het opnieuw openstellen van het kamp. "Zij zitten er veelal ver van af en hebben er nooit last van ondervonden. Het was bovendien goed voor de school. Het vertrek was destijds een flinke aderlating. Het is goed voor sport en misschien komt er wel weer een supermarkt." Toch wijst Van den Berg ook op de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Het vertrek van het kamp zou volgens haar worden gecompenseerd met woningbouw, die er niet is gekomen.

Bovendien leven er onder de 83 huishoudens, die op de vraag van dorpsbelang hadden gereageerd, ook negatieve gevoelens. Volgens haar feiten en ervaringen uit het verleden en heden door de bezetting van het oude kamp. "Overlast van drugs en kampvuren. Natuurverstoring. Waardevermindering van de omliggende woningen. En wat doet de gemeente met de bevuilde grond? Komen de woonwagenbewoners daar op te wonen of wordt het gesaneerd? En hoe zit het met de sociale integratie als wij in het dorp helemaal geen faciliteiten meer hebben?" Van der Berg is duidelijk. "Wij willen niet dat Drachtstercompagnie door de protesten in Drachten een dumpplaats wordt. Waarom dan niet in andere dorpen kijken?"

De woonwagenbewoners moeten ondertussen blijven afwachten. De gemeenteraad zal op 11 december daadkracht moeten tonen.