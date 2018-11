10 jaar horecaverbod voor diefstal fles wodka

Publicatie: wo 28 november 2018 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Drachten heeft woensdag een horecaverbod van tien jaar gekregen, nadat hij op 22 oktober bij een café aan de Noordkade in zijn woonplaats een fles wodka probeerde te stelen. Dat mislukte, een portier had de diefstal gezien. De Drachtster zei in de rechtbank van Leeuwarden tegen politierechter Marijke Jansen dat hij een grap wilde uithalen. Hij zou van plan zijn geweest om de fles terug te geven.

Diefstal kluisje

De Drachtster stond samen met een leeftijds- en plaatsgenoot terecht. De twee werden beide verdacht van een woninginbraak: bij een kennis zouden ze kluisje met 1000 euro hebben gestolen. Ze ontkenden. De twee stonden weliswaar op beelden van een bewakingscamera, maar dat maakte nog niet dat ze aan de diefstal gelinkt konden worden, oordeelde de rechter. Op dat punt sprak de rechter het tweetal vrij.

Heuptasje

Eén van de twee werd verder op 20 september betrapt op het bezit van een stroomstootwapen in de vorm van een boksbeugel. De politie was op die dag afgekomen op een melding dat er een groepje jongeren was dat voor overlast zorgde. Bij de fouillering werd het stroomstootwapen in een heuptasje aangetroffen. Voor het bezit ervan kreeg de Drachtster een boete van 100 euro. Voor de diefstal van de fles sterke drank legde de rechter een werkstraf van 30 uur op.

Bij de andere verdachte werd een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur omgezet in een onvoorwaardelijke taakstraf. Hij had zich niet aan de voorwaarden gehouden die waren gekoppeld aan de voorwaardelijke straf.