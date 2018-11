Veroordeelde Jirnsumer moet opnieuw de cel in

Publicatie: wo 28 november 2018 15.51 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Jirnsumer is woensdag wegens mishandeling veroordeeld tot een celstraf van twee weken en een werkstraf van 120 uur. De Jirnsumer was betrokken bij een vechtpartij, waarbij het slachtoffer een hoofdwond opliep. Rechter Marijke Jansen ontkwam er niet aan om een gevangenisstraf op te leggen. De verdachte was op 10 augustus 2017 door het gerechtshof veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en en een celstraf van een maand, plus vier maanden voorwaardelijk. In januari had de Jirnsumer van de rechtbank ook al de maximale werkstraf gekregen.

Niet opnieuw een taakstraf

De man had in april 2016 in de buurt van Jirnsum een dodelijk ongeval veroorzaakt. De auto die hij bestuurde tegen een boom geknald en in een sloot beland. Een van de inzittenden, een veertienjarig meisje uit Oudehaske, kwam daar bij om het leven. Volgens getuigen had de Jirnsumer veel te hard gereden. Omdat hij toen een taakstraf kreeg -die hij inmiddels heeft uitgevoerd- mocht rechter Jansen volgens de wet niet opnieuw een alternatieve straf opleggen.

Stevig postuur

De Jirnsumer zei dat hij in de nacht van 1 juli bij een horecagelegenheid in de Kruizebroederstraat in Sneek werd uitgedaagd door een groepje jongens, waaronder het latere slachtoffer. Vanwege zijn stevige postuur zou hem dat wel vaker zijn overkomen. ‘Die jongens wilden met mij vechten’, zei de verdachte. Het slachtoffer zou volgens hem de confrontatie hebben gezocht. De twee belandden op de grond, waarna de Jirnsumer een paar klappen uitdeelde. Bij de val had het slachtoffer met zijn hoofd een bankje geraakt, met als gevolg een bloedende hoofdwond.

Inwendige bloeding

De Jirnsumer ontkende niet dat hij klappen had uitgedeeld. ‘Het had niet zo gemoeten’, zei hij. Volgens hem was het slaan een reactie op de bedreiging die van het slachtoffer uitging en de pijn die hij voelde. Hij zou een inwendige bloeding hebben opgelopen. Vanwege een posttraumatische stressstoornis zou hij zich snel aangevallen voelen. Volgens getuigen was de Jirnsumer de grote agressor. Daar ging de officier ook van uit. De Jirnsumer reageerde geëmotioneerd op de twee maanden cel die Van den Broek eiste.

Smartengeld

Hij vond het zeer onrechtvaardig, hij vond dat hij was uitgedaagd. ‘Op het moment dat hij mij aanvalt, geef ik hem een tik en nu zit ik hier’. De rechter hield iets meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. ‘Maar ik ontkom niet aan een gevangenisstraf’, stelde Jansen. Zij wees aan het slachtoffer 3000 euro smartengeld toe. Die zei op de zitting dat hij nog dagelijks last heeft van het litteken, niet alleen fysiek, het is ook zichtbaar op zijn voorhoofd en het loopt door tot ver onder de haargrens. Hij had 4000 euro gevorderd. Verder kreeg hij ruim 300 euro aan gemaakte kosten vergoed.