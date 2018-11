Duizend kilo hondenvoer gestolen voor goede doel

Publicatie: wo 28 november 2018 15.37 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn bijna alle donaties van hondenvoer gestolen. Het gaat om zo'n duizend kilogram. Sponsor Biofood doneerde het eten voor de zwerfhonden die bijna niets hebben. Door de diefstal is nu bijna alles gestolen.

Sjoukje Hoekstra uit Drachten zamelde het hondenvoer in. Het is bestemd voor zwerfhonden in Portugal. Het betroffen zakken van soms 15 kilogram per stuk. Hoekstra roept via een bericht op Facebook de dader op om de brokken terug te brengen.