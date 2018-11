De gemeente Ferwerderadiel neemt afscheid

Publicatie: wo 28 november 2018 10.34 uur

FERWERT - Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Ferwerderadiel op in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Dan komt na ruim 700 jaar een einde aan een zelfstandig Ferwerderadiel, één van de oudste Friese gemeenten. Om stil te staan bij deze historische gebeurtenis, zijn er speciale activiteiten georganiseerd.

Ferwerderadiel heeft 2 dagen uitgetrokken voor het afscheid van de gemeente. Namelijk op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018.

Donderdag 6 december 2018

De allerlaatste raadsvergadering van de gemeente Ferwerderadiel. Deze bijzondere vergadering begint om 19.30 uur. De Commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok, is bij deze raadsvergadering aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst wordt afscheid genomen van de huidige gemeenteraad.

Vrijdag 7 december 2018

Op vrijdag is van 13.30 tot 15.00 uur het gemeentehuis voor iedereen geopend en nog een keer te bezichtigen. In de hal van het gemeentehuis zijn de winnende foto's te zien. Dit zijn de foto's van de fotowedstrijd die is georganiseerd. Daarnaast zijn er kleurplaten te zien gemaakt door de kinderen. Onder de scholen heeft de gemeente een kleurplatenwedstrijd uitgeschreven. In de raadzaal van het gemeentehuis wordt een film vertoond over historisch Ferwerderadiel en een film die een doorkijkje laat zien van de nieuwe gemeente.

Herdenkingsboom Ferwerderadiel

Op vrijdag 7 december om 15.00 uur wordt in Ferwert een herdenkingsboom boom onthuld. De Ferwerderadiel-boom. Een speciale Koningslinde ter herinnering aan de gemeente Ferwerderadiel. Deze boom wordt onthuld op het veldje aan de Hegebeintumerdyk in Ferwert.

Openbare receptie

Op 7 december is iedereen van 16.00 en 18.00 uur van harte welkom in MFC Het Spectrum in Burdaard. Daar is er een openbare receptie waarin het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel afscheid neemt.