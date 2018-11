Woninginbraak aan de Roef in Grou

Publicatie: zo 25 november 2018 15.23 uur

GROU - Er is zaterdagmiddag ingebroken in een woning aan de Roef in Grou. De inbraak vond plaats tussen 16.00 uur en 18.15 uur. De woning werd doorzocht nadat men een tuindeur had vernield om binnen te komen.

Dezelfde middag werd er tevens een poging tot inbraak gedaan in een woning aan de Midelline in Grou. Deze vond plaats tussen 14.30 uur en 18.30 uur. Het kozijn van de slaapkamer aan de achterzijde van de woning bleek verzet te zijn.

In beide zaken is er aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de inbraken in onderzoek.