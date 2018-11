Opslaghok van korfbalclub uitgebrand in Warten

Publicatie: wo 21 november 2018 17.08 uur

WARTEN - Een opslaghok van de korfbalclub in Warten is woensdagmiddag uitgebrand. De brandweer van Grou werd om 16.45 uur gealarmeerd voor de brand bij de sportvelden aan het Leechlân.

Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw in vuur en vlam. De brandweerlieden wisten het vuur vervolgens snel te doven. Mogelijk is de oorzaak brandstichting of spelen met vuurwerk. Een getuige zou iemand bij het gebouw hebben gezien, voordat de brand uitbrak.