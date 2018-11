Hennepolie aangetroffen in woning van raadslid

Publicatie: di 20 november 2018 18.45 uur

MûNEIN - De politie heeft dinsdag hennepolie aangetroffen in (of bij) de woning van een D'66-raadslid aan de Ottemaweg in Mûnein. Het raadslid is door de politie aangehouden en hij wordt verdacht van handel in hennep.

De politie bevestigt dat er hennepolie is aangetroffen in de woning van een 47-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Het raadslid is één van de zeven verdachten die dinsdag werden aangehouden in een groot politie-onderzoek naar de handel in hennep en XTC. Er werden in totaal negen huiszoekingen gedaan.

Het raadslid was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.