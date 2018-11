Eerste DigiTaalhuisPlus in De Westereen geopend

DAMWâLD - Vrijdag opende wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel het eerste DigiTaalhuisPlus in de regio in de bibliotheek van De Westereen. Onder toeziend oog van kinderen, ouders en leerkrachten van basisscholen 't Pompeblêd en De Boustien onthulde de wethouder met Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân, de experimenteerruimte.

"De bibliotheek gaat verder dan boekenuitleen", aldus wethouder Wiersma. "De bibliotheek richt zich ook op talentontwikkeling van kinderen, net als de gemeente. Wij willen graag dat de kinderen van onze gemeente zoveel mogelijk passen in de arbeidsmarkt waar ze over 15 jaar in terechtkomen."

Kinderen bedenken nieuw zwembad

In de aanloop naar de opening van het DigiTaalhuisPlus werkten leerlingen van De Boustien en ’t Pompeblêd aan het project Foar Elkoar. Samen met klasgenoten gingen ze de afgelopen tijd aan de slag met een ‘probleem’ in hun directe omgeving en presenteerden vrijdag de oplossingen waarmee ze De Westereen wat mooier, beter of leuker maken.

Een aantal kinderen had bijvoorbeeld een zwembad voor De Westereen gemaakt, maar dan met minder water, zodat het niet zoveel kostte. Voor het uitwerken van hun ideeën maakten de leerlingen o.a. gebruik van technologie in de vorm van een 3D-printer en een lasercutter. Foar Elkoar stimuleert kinderen hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen waarbij samenwerking, creativiteit en assertiviteit centraal staan.

Experimenteerruimte voor iedereen

Om deze technologie en manier van werken voor alle inwoners van De Westereen toegankelijk te maken, is in de bibliotheek een experimenteerruimte voor digitale geletterdheid geopend. In dit zogenoemde DigiTaalhuisPlus kan gewerkt worden met een 3D-printer, een lasercutter, computers om te programmeren en nog veel meer. Vrijdag verzamelden de kinderen zich om de makerkar waar zij zelf gingen experimenteren met een 3D-printer. Ook werd er druk geprogrammeerd bij de workshop Coderdojo. Ouders keken belangstellend over de schouders van hun kinderen mee of gingen zelf aan de slag.

Achtergrond van het project

Gemeente Dantumadiel vindt het belangrijk digitale geletterdheid van kinderen te stimuleren en heeft de aanzet gegeven tot samenwerking tussen Kennislab Noordoost Fryslân, de scholen, de kinderopvang en de bibliotheek. In de experimenteerruimte van het DigiTaalhuisPlus gaan al deze partners gezamenlijk aan de slag met nieuwe technologieën en gaan ze met elkaar oplossingen en ideeën bedenken voor hun omgeving.