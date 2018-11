Geen milieueffect nieuw kalververzamelcentrum

Publicatie: do 15 november 2018 10.18 uur

HOUTIGEHAGE - De huidige opstallen en het erf van een voormalige handelsonderneming aan De Skieding in Houtigehage kan zonder milieu-effectrapportage worden omgeturnd tot export- en verzamelcentrum voor kalveren. Het bedrijf Klaremelk uit Ermelo heeft daarvoor een aanvraag bij gemeente Smallingerland ingediend.

De bedoeling is dat er plek komt voor maximaal zeshonderd kalveren. Die worden in groepshokken in het stro gehouden voor een periode van maximaal een dag. Een verzamelcentrum is eigenlijk een station tussen kalverhouders en -mesters. Tijdens de 24 uur in het centrum kunnen de jonge dieren bijkomen van de reis en worden ze geselecteerd en gesorteerd.

Het pand in Houtigehage werd voorheen door een handelaar in kalveren gebruikt. Recentelijk kreeg het projectbureau voor de aanpak van De Skieding er nog onderdak. De initiatiefnemer heeft toetsingen laten uitvoeren factoren als milieu, geur en landschappelijke inpassingen. "Aangetoond is dat een milieu-effectrapportage niet noodzakelijk is. Het initiatief is als kalverhouderij beoordeeld", heeft adviseur Steven van Westreenen dinsdagavond aan de gemeenteraad van Smallingerland uitgelegd. Als er meer dan 1200 nieuwe plaatsen voor vleeskalveren wordt aangevraagd had dit wel gemoeten. In dit geval zou het gaan om maximaal 675 dieren die korte tijd in speciale conditionele ruimtes verblijven voor ze op transport gaan.

Besluitvorming over de aanvraag is over twee weken.