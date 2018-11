Gemeenten op zoek naar rustpunten

DRACHTEN - Ondanks dat de winter steeds meer in zicht begint te komen zijn diverse gemeenten alweer druk bezig voor het volgende buitenseizoen. Onder andere Smallingerland en Opsterland zijn op zoek naar zogenaamde rustpunten in het buitengebied.

Rustpunten zijn plekken op een particulier erf waar wandelaars en fietsers kunnen pauzeren. Deze punten zijn voorzien van zitplaatsen, toilet, oplaadpunt voor elektrische fietsen en voorzieningen waarmee gasten zelf koffie, thee of limonade kunnen inschenken. Daarnaast is zo'n rustpunt ook een informatiepunt met activiteiten in de omgeving en horecainformatie.

Waarom rustpunten?

Wandelaars en fietsers kunnen de rustpunten herkennen aan een speciaal bord. Bij gebruik van deze faciliteit betalen bezoekers een vrijwillige bijdrage. In Nederland zijn er inmiddels al meer dan 550 van deze rustpunten, verspreid over acht provincies. Met de stimulering van dergelijke rustpunten willen de gemeenten en de provincie het toeristisch aanbod in Zuidoost-Friesland verder uitbreiden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar een locatie aan moet voldoen om officieel rustpunt te worden. Zo moet het rustpunt in de buurt van een fiets- of wandelroute liggen en mag het maximaal twee kilometer van een horecagelegenheid gevestigd zijn. Een combinatie met bijvoorbeeld een bed & breakfast is daarom goed mogelijk. Het rustpunt moet minimaal vier dagen per week geopend zijn en kleinschalig is het devies. Inwoners van de gemeenten kunnen hun interesse tot 1 december kenbaar maken via www.rustpunt.nu.