Proef met snelvaren op de Burgumer Mar

Publicatie: di 06 november 2018 15.59 uur

BURGUM - Er komt een proef met snelvaren op de Burgumer Mar. De provincie speelt hiermee in op ontwikkelingen in de watersport in Noordoost Friesland. Uit een onderzoek komt de Burgumer Mar als de meest geschikte locatie naar voren. De proef duurt twee jaar en moet meer kennis opleveren over de effecten. De provincie stelt hiervoor 70.000 euro beschikbaar.

Het initiatief voor het snelvaren komt uit de 'mienskip'. Het doel is om de watersport ook voor andere doelgroepen aantrekkelijker te maken. Gedeputeerde Klaas Kielstra: "Meer levendigheid op de Burgumer Mar kan een positief effect hebben op de economische ontwikkeling in die regio. Veiligheid, natuur en geluid blijven aandachtspunten."

De provincie, de gemeente Tytsjerksteradiel en betrokkenen bepalen samen hoe de proefperiode eruit komt te zien. Het gaat dan om te bepalen waar de snelvaarzone komt te liggen en welke vormen van watersporten zijn toegestaan. Handhaving, monitoring en evaluatie komen ook aan bod. Er moet hierbij rekening worden gehouden met waterrecreanten, omwonenden en de natuur.

Voorwaarden

De maximale snelheid op de Burgumer Mar is nu zes kilometer per uur. In de snelvaarzone mag er sneller dan 20 kilometer per uur worden gevaren. Tytsjerksteradiel stelde eerder voorwaarden aan het snelvaren om de gevolgen voor natuur en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Zoals het nu lijkt beslissen Provinciale Staten op 19 december 2018 over de proef. Begin 2019 volgt de verdere invulling met betrokkenen. Uiteindelijk neemt Gedeputeerde Staten in maart 2019 een definitief besluit over de proef. Het streven is om die in de zomer van 2019 te kunnen starten.