Polyesterboot uitgebrand in Kollum

Publicatie: vr 26 oktober 2018 09.01 uur

KOLLUM - Een polyesterbootje is donderdagnacht volledig uitgebrand in het water achter Meckama State in Kollum. Een voorbijganger zag vlammen uit het bootje komen en waarschuwde de brandweer.

Het was in eerste instantie moeilijk om de brand te blussen omdat de boot los was geraakt en midden op het water dreef. Uiteindelijk wist de brandweer met een laag schuim de brand te blussen. De politie stelt een onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit.

