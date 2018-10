Drachtster wint vakantiewoning in loterij

Publicatie: vr 19 oktober 2018 22.48 uur

DRACHTEN - Bij de loterij van voetbalclub V.V. Eenrum heeft de 52-jarige Hans Jager uit Drachten vrijdagavond een vakantiewoning gewonnen. De Drachtster werd na de loting van deze ludieke loterij gebeld door de organisatie en reageerde blij verrast.

De voetbalclub uit het Groningse Eenrum verkocht de loten voor €98,- per stuk en dit leverde in totaal zo'n €400.000 op. Dit geld wil de club gebruiken voor het opknappen van de sportaccommodatie. Jager had één van de ruim 7500 verkochte loten en was met lotnummer 4328 de gelukkige winnaar van de woning t.w.v. €150.000.

Naast de vakantiewoning op Natuurpark Suyderoogh bij Lauwersoog werd er ook een nieuwe auto(t.w.v. €12.000) en een reischeque (t.w.v. €1000) verloot.